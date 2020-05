Há mais casas para arrendar no Porto com a crise no alojamento local

Ana Sofia Rocha - J.P.L. Hoje às 14:29 Facebook

Pandemia travou turismo e reservas caíram a pique. Proprietários aflitos tentam manter algum rendimento.

A crise instalada no alojamento local (AL) levou muitos proprietários a colocarem as casas no mercado de arrendamento tradicional. O fenómeno é visível no Porto, onde há mais de 8700 registos de alojamento local (dados de final do mês passado).

Com a pandemia, o fecho das fronteiras e os consecutivos estados de emergência, praticamente todas as reservas foram canceladas deixando os proprietários sem rendimentos. Com poucos apoios e sem rede de suporte, a opção foi colocar os alojamentos locais no mercado de arrendamento de médio e longo prazo. A própria Câmara do Porto aprovou recentemente um programa para colocar no mercado de arrendamento casas até agora no alojamento local.