Há mais condutores a deixar as moedas nos parcómetros do Porto

Em pouco mais de dois meses foram emitidas, aproximadamente, mil multas por falta de pagamento dos parcómetros no Porto.

Antes da alteração ao mecanismo de fiscalização - em vigor desde 18 de outubro - a concessionária E-Porto emitia em média, por mês, mais de 20 mil avisos. E a taxa de pagamento voluntário quase não chegava aos 50%. Os números falam por si: há mais condutores no Porto a pagar, voluntariamente, a taxa de estacionamento na cidade. De acordo com a empresa, as cerca de mil multas traduzem-se numa taxa de conversão dos avisos de 30%.

O comportamento dos condutores alterou-se desde que a E-Porto está autorizada a transformar as notas de cobrança em multas no caso de, ao fim de 15 dias úteis, a "dívida" ainda não estar saldada. A própria concessionária admite observar "um aumento paulatino do pagamento voluntário do estacionamento na cidade" e as aplicações digitais (Telpark e Via Verde) estarão a contribuir para isso.