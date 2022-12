Há mais onze mil idosos a viver sozinhos no Porto e em Lisboa

Adriana Castro Hoje às 11:07 Facebook

Fenómeno entre pessoas com 65 anos ou mais cresceu nas duas cidades na última década, apontam os Censos 2021. Subida do imobiliário expulsa camadas jovens e população envelhece rapidamente, nota sociólogo.

Há cada vez mais idosos a viverem sozinhos nas cidades. No Porto, são mais cinco mil do que em 2011. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o fenómeno cresceu na última década e no ano passado, em Lisboa, haveria também mais seis mil pessoas com 65 anos ou mais a viverem sozinhas. Ou seja, só nestas duas cidades, há mais 11 mil idosos nesta condição.

Mas nem todos estão em situação vulnerável. Aliás, a GNR tem sinalizados mais de 44 mil idosos em todo o país, dos quais 875 vivem no Porto (o número mais baixo) e 1134 em Lisboa.