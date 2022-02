"Há miúdos do Bonfim que não conhecem a Ribeira"

Associação "O meu lugar no mundo" foi criada em 2016, após apelo da Junta de Freguesia no Porto, perante maus resultados de crianças carenciadas.

Foi em 2014 que a Junta do Bonfim, no Porto, desafiou um grupo de voluntários a desenvolverem competências que ajudassem a reverter a situação de insucesso escolar que se verificava em crianças do primeiro e segundo anos do ensino básico, de famílias carenciadas da freguesia. Estava, assim, lançada a semente que, dois anos depois, deu origem ao programa educativo da associação "O meu lugar no mundo", com instalações no número 282 da Rua de Anselmo Braancamp.

"Prestamos apoio psicopedagógico a crianças e jovens (dos 6 aos 16 anos) de famílias vulneráveis do Bonfim, estimulando a aprendizagem e o desenvolvimento de competências de forma a que se tornem autónomos", explicou ao JN, Cátia Oliveira, assistente social.