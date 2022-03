Há quatro candidatos a reitor da Universidade do Porto

António de Sousa Pereira, atual reitor, Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina, e João Falcão e Cunha, diretor da Faculdade de Engenharia, são candidatos à eleição para reitor da Universidade do Porto. A estes junta-se Anand Agrawal, da BlueCrest University College, do Gana.

Terminado o prazo para entrega das candidaturas à eleição do reitor da Universidade do Porto para o quadriénio 2022-2026, o Conselho Geral informa que foram recebidas quatro candidaturas.

Três destas candidaturas pertencem a personalidades internas da Universidade: António de Sousa Pereira, atual reitor, Altamiro da Costa Pereira, diretor da Faculdade de Medicina, e João Falcão e Cunha, diretor da Faculdade de Engenharia.

Foi ainda acolhida uma candidatura internacional, da autoria de Anand Agrawal, Reitor da BlueCrest University College, do Gana.

A validação destas candidaturas, no sentido da sua concordância com as normas regulamentarmente definidas, ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 25 de março, pela Comissão Eleitoral nomeada pelo Conselho Geral.