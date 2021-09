Há sete candidatos para a nova travessia entre Porto e Gaia

Miguel Amorim Hoje às 10:23 Facebook

Júri vai agora analisar as propostas da ponte D. António Francisco dos Santos. Tabuleiro terá 625 metros.

Há sete candidatos admitidos no concurso público internacional para a conceção-construção da ponte rodoviária D. António Francisco dos Santos, sobre o rio Douro, entre Porto e Gaia. Caberá, agora, a análise ao júri, a fim de selecionar as candidaturas que cumprem os requisitos técnicos e financeiros.

A nova travessia, que ligará a Avenida de Paiva Couceiro, no Porto, à zona de Quebrantões, em Gaia, tem um preço-base de 38,5 milhões de euros, embora, no seu anúncio, o valor inicial estipulado tivesse sido de 12 milhões de euros. É uma realização conjunta das duas autarquias e a gestão está a cargo da empresa municipal GO Porto - Gestão e Obras do Porto.