Há terapias da fala gratuitas para doentes sem laringe

Associação Portuguesa de Limitados da Voz funciona na Liga Portuguesa contra o Cancro, Porto, com dois técnicos.

"Ser operado a um tumor na laringe é importante, mas há também que dar qualidade de vida ao doente". O alerta é de Elisabete Cardoso, terapeuta da fala da Associação Portuguesa de Limitados da Voz (APLL), com sede no Porto, sublinhando que "a falta de resposta dos hospitais [em média, por ano, um doente laringectomizado tem duas consultas] pode ser colmatada encaminhado pacientes para a associação".

Isto porque a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), que conta com o apoio de várias entidades privadas - entre elas o Núcleo Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro - dispõe "de um apoio permanente aos doentes oncológicos privados de laringe, que devido à extração cirúrgica das cordas vocais, veem a sua capacidade de comunicação condicionada", referiu ao JN, José Costa, presidente da associação, também ele um ex-doente oncológico que foi laringectomizado.

Para isso, a APLL dispõe de três terapeutas da fala que asseguram o devido acompanhamento destes pacientes, "de norte do país até Lisboa", disse José Costa.