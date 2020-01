Hard Club ganha novo fôlego com perdão da dívida pela CGD

Hoje às 12:33 Facebook

Casa de espetáculos do Mercado Ferreira Borges ficou com Plano Especial de Revitalização (PER) aprovado.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai perdoar 75 % da dívida, aprovando com essa decisão o Plano Especial de Revitalização (PER) daquela empresa de espetáculos que funciona no Mercado de Ferreira Borges, no Porto.

"É uma boa notícia que vai aliviar a situação financeira da empresa e a possibilidade de prosseguirmos com o nosso projeto", afirma Kalú, membro do grupo Xutos & Pontapés e sócio do Hard Club. A decisão da CGD vai permitir agora a entrada na sociedade do Grupo Ferreira, ligado à construção civil, que saldará as restantes dívidas que a empresa tem com diversas entidades públicas e privadas superiores a um milhão de euros.

O Hard Club nunca fechou portas durante "este período financeiro difícil" e manteve os 30 postos de trabalho.