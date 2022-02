Herança dos pais fez deles barbeiros com mãos de bronze

Marta Neves Hoje às 12:04 Facebook

Profissionais de Gaia, da Feira e de Torres Vedras, premiados no Campeonato do Mundo, já preparam nova competição.

Vestem as cores da seleção nacional e preparam-se para começar os treinos mais intensivos para participar em mais um Campeonato do Mundo, onde são distinguidos os melhores cabelos, mas também make-up (maquilhagem) e nail art (unhas), entre representantes de cerca de 50 países. No Grande Porto, há mãos de bronze na hora de cortar o cabelo. Mesmo que, para isso, tenham de pagar centenas de euros do próprio bolso para participar.

O Núcleo Nacional da Arte em Cabelos, fundado em 2018, está recetivo a encontrar novos talentos, mas a fasquia está alta. É que, no final de 2021, Portugal arrecadou a medalha de bronze no Campeonato do Mundo por equipas, na categoria "trend cut" (penteado de tendência). O feito foi alcançado por Jorge Pereira, 43 anos, de Santa Maria da Feira, Ruben Pereira, 41, de Gaia, e Henrique Ferreira, 37, de Torres Vedras. Os três têm em comum o facto de se terem iniciado na profissão na adolescência, por influência dos pais, também eles barbeiros.