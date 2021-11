Hip hop volta a dar saltos no Porto

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 12:51 Facebook

Super Bock Arena acolhe quinta-feira Jump Around, espetáculo que celebra a cultura do hip hop com nomes como Mundo Segundo, Sam The Kid ou Mr. Dheo.

Vai ser ainda com máscara e limitações, mas o hip hop desconfina de vez com Jump Around, evento que retira o seu título do célebre tema dos House of Pain e que se apresenta como celebração de uma cultura que atingiu expressão global no final dos anos 1980. As suas quatro vertentes - rap, graffiti, breakdance e djing - vão combinar-se num espetáculo de mais de três horas onde atuam nomes centrais do género em Portugal.

Das rimas e batidas de Mundo Segundo & Sam The Kid, Kappa Jotta e Phoenix RDC aos pratos de DJ Ride e DJ Fifty, passando pelos movimentos do Bboy AIAM e o seu coletivo Freestylerz, além da pintura ao vivo do "writer" Mr. Dheo, a "função" - para recuperar um termo do século XIX que designava sessões teatrais combinadas, entre o drama ou a comédia e os interlúdios musicais - terá como anfitriã Eva Rap Diva, que irá "liderar os comandos e ajudar a moderar os ânimos, devendo-lhe todos os artistas respeito ao longo de evento", conforme se lê na nota para a Imprensa.