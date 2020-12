Camião da Câmara do Porto derrubou poste que matou homem

Alfredo Teixeira com Lusa Hoje às 09:44, atualizado às 10:38 Facebook

Um homem de 52 anos morreu esta quarta-feira de manhã, depois de ser atingido na cabeça por um poste de iluminação, derrubado por um camião da Empresa Municipal de Ambiente do Porto, na Rua da Constituição, no Porto.

Segundo um comunicado da Câmara do Porto, a empresa municipal "ordenou já a abertura de um processo de averiguação interna às causas deste acidente estando também, naturalmente, disponível para colaborar com as autoridades".

No mesmo texto, a Autarquia lamenta o acidente e apresenta "as mais sentidas condolências" à família da vítima mortal.

De acordo com a PSP do Porto, o pesado embateu no poste de iluminação pública e que, ao tombar sobre o passeio, atingiu o peão.

A vítima ficou gravemente ferida e foi socorrida no local. Foi transportada ainda com vida para o Hospital de Santo António, mas acabou por morrer, disse fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto à Lusa

A estrutura atingiu ainda o funcionário de umas bombas de gasolina, embora sem ferimentos graves.