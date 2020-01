Homem atropelado pelo Metro do Porto

Adriana Castro e Ana Sofia Ferreira Hoje às 17:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi atropelado esta quarta-feira por uma carruagem da Metro do Porto, na antiga passagem de nível de Francos, no Porto.

Devido ao atropelamento a circulação do metro teve de ser feita por uma só via, o que causou condicionamentos nos dois sentidos, entre a estação da Senhora da Hora e Casa da Música. Pelas 17.20 horas a situação começou a normalizar.

De acordo com fonte oficial da Metro do Porto, o acidente ocorreu às 16.53 horas, na antiga passagem de nível de Francos, agora uma zona de atravessamento pedonal em articulação com o transporte. No entanto, a carruagem de metro estava a aproximar-se da via na altura em que o homem atravessou, acabando por ser atingido.

Os meios de socorro estão a dirigir-se para o local.