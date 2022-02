Jovem cai de uma janela para prédio em ruínas no Porto

Ana Carla Rosário Hoje às 18:32 Facebook

Um jovem espanhol caiu este sábado à tarde de uma altura de cerca de três metros para um prédio abandonado e em ruínas na Rua de Sampaio Bruno, no Porto.

De acordo com um dos amigos que estava no alojamento no quarto andar do Hostel Nice Way, o grupo tinha acabado de chegar de uma volta pela cidade e a vítima terá ido à janela. "Assim que abriu, caiu, não se atirou! Eu e uns amigos ainda tentámos ajudá-lo, mas não conseguimos, porque o local onde caiu é muito instável".

O grupo teria chegado na sexta-feira, de Salamanca, e só regressaria a casa no domingo.

De acordo ainda com a mesma fonte, o jovem que caiu "está bem, consciente, fala, só tem um pequeno golpe e está muito assustado".

Devido ao facto de o local onde o jovem caiu ser muito instável, os Sapadores do Porto estão no local com o apoio de uma autoescada, mas ainda assim com dificuldades em socorrê-lo.

O alerta foi dado cerca das 17.40 horas e, nesta altura, os bombeiros estão ainda no local a tentar resgatar a vítima.