Homem de 65 anos retirado do rio Douro, no Cais da Estiva

Um homem de 65 anos foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira próximo do Cais da Estiva, no rio Douro. O alerta foi dado pelas 8.15 horas, altura em que o mestre de uma embarcação marítima, que estava próximo do Cais da Estiva, na Ribeira, viu um corpo a flutuar na água. A Polícia Marítima e Judiciária foram chamadas ao local.

Em comunicado, a Autoridade Marítima esclarece que o corpo foi retirado do rio pelos elementos da embarcação marítima e transportado para o cais, "onde se constatou que se tratava de um homem com cerca de 65 anos". O óbito foi declarado no local.

"Desconhecem-se as causas que estiveram na origem do sucedido", acrescenta aquela autoridade, dando nota que o óbito foi declarado no local pelo delegado de Saúde e o corpo foi, posteriormente, "transportado pelos elementos dos Bombeiros Voluntários Portuenses para o Instituto de Medicina Legal do Porto".