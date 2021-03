Alfredo Teixeira Hoje às 15:09 Facebook

Um homem, de 53 anos, ficou ferido ao início da tarde desta segunda-feira, na sequência de um despiste no qual resultaram danos em vários veículos estacionados na Rua de Ciríaco Cardoso, no Porto.

O acidente registou-se pelas 12.26 horas e a viatura conduzida pela vítima despistou-se e capotou. O homem ficou encarcerado.

No local estiveram os Sapadores do Porto com nove elementos e uma ambulância do INEM que transportou o ferido para o Hospital de Santo António.