Homem morre afogado e mulher fica em estado grave no Porto

Um homem de 70 anos morreu e uma mulher de 68 foi em estado crítico para o hospital, às 11.28 horas desta sexta-feira, depois de ambos se terem afogado na Praia Internacional, no Porto.

De acordo com fonte dos Bombeiros de Matosinhos-Leça, corporação que foi de imediato para o local, quando lá chegou, o casal já tinha sido retirado da água pela Salvamento Marítimo de Matosinhos, e foram ambos sujeitos a manobras de reanimação. O óbito do homem foi declarado no areal e, entubada e em estado muito grave, a mulher foi levada para o Hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos