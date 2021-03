Horta urbana de Paranhos, no Porto, disponibiliza 505 talhões

JN Hoje às 14:29 Facebook

A Horta de Paranhos, no Porto, com 507 talhões distribuídos a munícipes e a entidades parceiras do projeto do Município e da Lipor, foi inaugurada nesta sexta-feira. É a 13.ª horta urbana do concelho, sendo que 32 dos talhões são para cultivo em modo biológico.

"Com a abertura desta Horta, o Município do Porto disponibiliza aos seus munícipes um total de 176 talhões municipais a que se somam 331 talhões geridos por entidades parceiras (associações, IPSS, entre outras) num conjunto de 507 talhões que representam um total de 44 114 m2 de área de cultivo", assinala a Lipor, em comunicado.

Projeto resulta de parceria entre o Município e a Lipor Foto: Direitos Reservados

Nos Municípios Associados da Lipor (empresa intermunicipal que trata dos resíduos de oito concelhos da Área Metropolitana do Porto), "o projeto conta, neste momento, com 1 843 talhões distribuídos por 55 hortas, perfazendo uma área total de 127 291 m2 de cultivo em modo de agricultura biológica".

"O projeto das Hortas Urbanas pressupõe a criação de espaços verdes dinâmicos e úteis, promovendo a biodiversidade e boas práticas agrícolas. Além disso, pretende-se melhorar o ambiente em diversas comunidades urbanas locais, através de práticas como a compostagem caseira e agricultura biológica", explica o comunicado, sublinhando que o interesse da população tem sido crescente.