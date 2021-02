Hospitais do Porto na vanguarda da tecnologia. "App" para pacientes e simulador para médicos

Adriana Castro e Marta Neves Hoje às 09:00 Facebook

Uma aplicação que facilita o acesso dos utentes aos diferentes serviços no Centro Hospitalar S. João. Simuladores que permitem um ensino realista aos futuros médicos em formação no Instituto de Ciências Abel Salazar e no Centro Hospitalar Universitário do Porto, que integra o Santo António.

O trabalho na saúde exige cada vez mais inovação e os hospitais portuenses apostam forte na tecnologia. No caso do ensino, trata-se de uma forma também de ultrapassar os constrangimentos determinados pela pandemia de covid-19, que limita o acesso dos estudantes às instalações. No caso do Hospital de S. João, a aplicação permite aos utentes ganhar tempo e garante um acompanhamento permanente sempre que dão entrada na urgência. A ferramenta ficou disponível nesta semana e já foi descarregada mais de quatro mil vezes.