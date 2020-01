Hospital de S. João desconhece angariação de fundos do Chega

Inês Schreck Hoje às 16:22 Facebook

O partido Chega vai realizar um jantar no Mercado Ferreira Borges, no Porto, no sábado, e anuncia que parte da receita reverte para o Serviço de Oncologia Pediátrica do S. João. Mas a administração do hospital garante que nunca foi abordada sobre o assunto. Também não recebeu qualquer convite.

O cartaz com a imagem de André Ventura começou a circular nas redes sociais esta semana. Em letras gordas, é anunciado o evento com o deputado e, logo por baixo, surge a informação de que parte da verba angariada reverte para a aquisição de equipamentos para o Serviço de Oncologia Pediátrica do Hospital de S. João, no Porto.

Questionado pelo JN, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de S. João informou que "desconhece a iniciativa e nunca foi contactado para este fim".