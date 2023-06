Hospital de S. João permite regresso do bebé a casa 24 horas após parto

O projeto é inovador, chama-se "Regresso a Casa", será levado a cabo pelo Hospital de São João, no Porto, e permitirá que o bebé regresse ao lar familiar 24 horas logo após o parto. Arranca esta quinta-feira, 1 de junho, Dia Mundial da Criança. "Aplica-se a mães e a bebés saudáveis e dará mais conforto à família, seguindo padrões europeus", diz, ao JN, a médica Maria João Baptista, também presidente do Conselho de Administração do São João.

Em Portugal, a prática comum, relativa à estadia hospitalar, tanto para a progenitora, como para o recém-nascido, vai "para além das 48 horas". O São João quer "otimizar" e encurtar os tempos, se a família estiver de acordo, havendo uma conversa prévia para este tipo de abordagem. O hospital atua em sintonia com o ACES Porto Oriental e o ACES Maia/Valongo, unidades de cuidados primários, também importantes neste processo.

Assim, estando reunidas todas as condições de segurança, "se o parto for normal, sem complicações", mãe e bebé poderão voltar a casa 24 horas a seguir ao nascimento. Mas, o acompanhamento clínico vai manter-se. Como explica Maria João Baptista, "48 horas após o parto, um médico da pediatria do São João e uma enfermeira deslocam-se a casa da família", para realizar uma "consulta domiciliária e os exames de rotina".