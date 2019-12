Hospital de S. João quer prevenir riscos psicossociais dos trabalhadores

Paulo Vundi Hoje às 17:28 Facebook

O Hospital de S. João e a Ordem dos Psicólogos Portugueses assinaram um protocolo tendo em vista para avaliar os riscos psicossociais dos trabalhadores da unidade de saúde.

Stress ocupacional, "burnout", violência, assédio moral, transtornos dos ritmos de trabalho e abuso de substâncias são os principais fatores de riscos identificados.

"Queremos tratar de quem trata dos outros e isso é importante. Queremos prevenir estes riscos, incluindo nos locais de trabalho. As instituições que não cuidam dos seus não têm futuro e nós não queremos que isso aconteça aqui", garantiu Fernando Araújo, presidente do Concelho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) durante a cerimónia de assinatura do protocolo, na manhã desta quarta-feira, na Faculdade de Medicina do Porto.

O objetivo é promover a saúde mental dos trabalhadores do S. João e, consequentemente, garantir a eficácia e a eficiência nos serviços prestados aos utentes.

"Queremos que trabalhar no Hospital de S. João seja um motivo de orgulho para os colaboradores e essa será uma das dimensões mais relevantes deste processo", referiu Fernando Araújo.

Os fatores de riscos psicossociais são definidos pela Organização Internacional do Trabalho como o conjunto de fatores que podem afetar a integridade física e mental das pessoas. Assim, o stress ocupacional, a síndrome de "burnout", a violência contra os profissionais de saúde, o assédio moral, os transtornos dos ritmos de trabalho e o abuso de substâncias ansiolíticas estão entre os vários fatores identificados.

Para alcançar os objetivos, o plano de ação será executado em três níveis de prevenção. "Em primeiro lugar, prevenir as pessoas que não estão em risco; depois, mudar a forma como os indivíduos e as organizações respondem às exigências necessárias e inevitáveis do trabalho; por último, fazer o tratamento e cura dos colaboradores em riscos psicossociais", disse Eduardo Carqueja, diretor do Serviço de Psicologia do Centro Hospitalar.