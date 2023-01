Hospital de S. João recebe 300 mil testes rápidos à covid-19 do Mercadona

JN Hoje às 15:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram doados ao Hospital de S. João, no Porto, 300 mil testes à covid-19. A iniciativa, da Mercadona, insere-se no âmbito do plano de responsabilidade social da empresa.

Em comunicado, a Mercadona explica que a ação tem como objetivo "continuar a lutar contra a propagação do coronavírus e ajudar os profissionais de saúde a dar uma rápida resposta na sua deteção". Sobre a doação de testes rápidos antigénio ao Hospital de S. João, a diretora de Relações Externas da Mercadona no distrito do Porto, Joana Ribeiro, diz que a doação é "importante não só para continuar a dar o seu contributo como também para aliviar a pressão do hospital neste sentido".

"O Centro Hospitalar Universitário São João agradece toda solidariedade e apoio que tem recebido por parte das empresas e da sociedade civil para continuar a fazer face às adversidades do momento que atravessamos", acrescenta a Mercadona na nota enviada às redações.