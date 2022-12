Hospital de S. João vai criar centro de ciência e inovação

No segundo semestre do próximo ano, o Hospital de S. João, no Porto, vai ter um centro de ciência e inovação, em que serão concentrados os ensaios clínicos com medicamentos inovadores para doentes em ambulatório. Além de proporcionar melhores condições a profissionais e utentes, o centro vai permitir aumentar a capacidade de resposta nesta área de investigação.

Com um novo espaço para concentrar toda a logística, haverá também ganhos em termos de tempo. Atualmente, os 95 ensaios clínicos ativos do S. João estão dispersos pelo hospital, em termos de recursos humanos e de equipamentos. Em 2023, tudo ficará a funcionar num único edifício, a construir de raiz numa área adjacente à consulta externa, o que vai igualmente minimizar a entrada de pessoas nas instalações centrais.

"Quando não há uma dinâmica de um centro de inovação, há muita coisa que se perde. É necessário um local físico para as pessoas estarem juntas a desenvolver o seu trabalho e a potenciar novas ideias", refere ao JN Maria João Baptista. A diretora clínica do S. João estima que quando o centro estiver a funcionar seja possível duplicar o número de ensaios clínicos ativos, "com excelentes ganhos em saúde para os doentes, mas também para a instituição e para o país".