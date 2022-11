Hospital de S. João vai ter robô a fazer cirurgias

Alfredo Teixeira Hoje às 14:55 Facebook

Chama-se Da Vinci e trará "inúmeras vantagens, quer para o cirurgião, quer para o doente".

A cirurgia robótica está amplamente difundida pela Europa e em Portugal, até agora, apenas os hospitais privados e o Curry Cabral, em Lisboa, possuem um robô cirúrgico. No caso do Curry Cabral, o robot foi oferecido e portanto, aquele que nos próximos dias vai ser instalado no Hospital de S. João, no Porto, é o primeiro adquirido pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), tendo custado 1,5 milhões de euros.

A cirurgia minimamente-invasiva com recurso à cirurgia robótica já demonstrou ser uma abordagem com inúmeras vantagens do ponto de vista do cirurgião, bem como do ponto de vista do doente. "Vai permitir fazer cirurgias mais complexas, abordar zonas anatómicas que, quer por laparoscopia (utilização de pequenas incisões), quer por cirurgia aberta, são difíceis de atingir e desta forma conseguimos maior radicalidade sobretudo na doenças oncológica", explicou ao JN Elisabete Barbosa, diretora do serviço de Cirurgia do S. João.