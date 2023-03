Hospital de Santa Maria com rastreio auditivo gratuito este mês

João Nogueira Hoje às 17:10 Facebook

Todas as sextas-feiras do mês de março, o Hospital de Santa Maria, no Porto, vai promover um rastreio de audição gratuito para a população de todas as idades. No final, a unidade de saúde vai oferecer um aparelho auditivo a um paciente.

A equipa de Otorrinolaringologia do Hospital de Santa Maria vai promover durante todo o mês de março este rastreio, que tem como objetivo avaliar a perda auditiva, através da realização de um audiograma, um exame que descreve a capacidade e sensibilidade auditiva do indivíduo, evidenciando a habilidade para deteção dos sons.

O rastreio acontecerá todas as sextas-feiras de manhã, nas instalações do hospital privado. É necessária inscrição prévia através do telefone 225 082 000, estando os exames limitados às vagas existentes.

No final da iniciativa, será oferecida um aparelho auditivo a um doente, entre todos os participantes. Será a própria equipa médica a selecionar o vencedor, tendo em conta os resultados do rastreio e segundo os critérios de perda auditiva mais acentuada, idade e implicações sociais.

O aparelho auditivo oferecido será um dispositivo topo de gama da marca Oticon. Trata-se de um aparelho projetado para fornecer acesso a um universo de sons completo e reais, para permitir que o cérebro funcione de forma mais natural.