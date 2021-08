Hospital de São João é líder a recuperar cirurgias

Rita Neves Costa Hoje às 08:41 Facebook

Centro hospitalar do Porto fez mais de 32 mil operações até julho, mais 12700 do que o Santa Maria. Governo fala em recuperação de 37% até junho.

Entre os principais hospitais do país e dentro do seu segmento, o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) lidera a recuperação das intervenções cirúrgicas, com 32 399 realizadas entre janeiro e julho deste ano. O hospital do Porto tem mesmo mais de 12 mil cirurgias (12753) feitas do que o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHLN), que inclui o Hospital de Santa Maria.

Os dados revelados pelo CHUSJ ao JN dizem respeito ao total de cirurgias, as convencionais, em ambulatório e urgentes. Comparativamente com igual período de 2020, os primeiros sete meses deste ano mostram um aumento de mais 36% na atividade cirúrgica no Hospital de São João.