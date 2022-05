Pressionado, S. João equaciona subir nível de contingência para 3

Joana Amorim Hoje às 19:47, atualizado às 20:28 Facebook

Aumento de casos de covid obriga hospital a "esticar" Urgências e a alargar enfermeira. Quase 34 mil casos na segunda-feira.

O número de novas infeções diárias por SARS-CoV-2 continua em crescendo e, na segunda-feira, chegou quase às 34 mil. Com maior impacto no Norte, a sexta vaga está a pressionar o Hospital de S. João, no Porto, que está já a equacionar acionar o nível 3 do plano de contingência. O que, a acontecer, poderá afetar a atividade cirúrgica programada.

Ao JN, fonte oficial daquela unidade hospitalar revela que o gabinete de crise esteve esta terça-feira reunido, estando a "ser equacionada a ativação do nível 3 do plano de contingência". O nível máximo, o 4, nunca foi acionado. Decisão que "poderá ter implicações na atividade cirúrgica programada face à necessidade de alocar camas a doentes com covid".