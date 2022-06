Hospital de S. João tem pela primeira vez figura do provedor do doente

D. Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, foi nomeado esta terça-feira provedor do doente do Hospital S. João, no Porto.

O bispo auxiliar de Lisboa contou que "o noivado tem quase um ano", tendo esta terça-feira servido para "assinatura dos papéis para formalizar a situação".

Na prática, segundo D. Américo Aguiar a "missão especial" que assumiu com o Hospital S. João é o de "fazer tudo" o que esteja ao seu alcance "para que a experiência do utente nesta unidade seja positiva".

E explicou: "Associamos, muitas vezes, o papel do provedor a uma caixa de correio que serve para receber reclamações, mas não é essa a prioridade. Graças ao trabalho do serviço de Humanização, a maneira como os nossos utentes se habituaram a reclamar e a pedir satisfações sobre alguma coisa menos boa é uma metodologia que já está cimentada. Ao provedor, acima de tudo, convém ter uma atenção especial a tudo aquilo que é fazer ainda melhor do que já fazemos. Não são nada de decisões de alta tecnologia, mas decisões de carinho, de afeto".

Nesse sentido, o bispo auxiliar de Lisboa deu como exemplo que "ainda há dias foi falado que o hospital precisa de uma ambulância para fazer o transporte interno dos doentes". E revelou: "Assumi o recado e fui encontrar quem poderia ser o mecenas dessa ambulância. Esta segunda-feira, desafiei toda a família do Futebol Clube do Porto: jogadores, dirigentes e atletas para dentro de dias fazerem-me chegar uma ambulância para corresponder ao tratamento devido, o tal carinho aos doentes que vêm ao hospital".

Uma espécie de "lóbi positivo", assim resume o primeiro provedor do doente do Hospital S. João, naquilo que significa "estar atento às necessidades, procurando dar respostas".

"300 quilómetros não são problema"

Já quando questionado se a distância de 300 quilómetros poderá vir a dificultar esta nova tarefa, o bispo auxiliar de Lisboa foi perentório: ""Nos dois últimos anos convertemo-nos todos a um trabalho digital, com atenção especial e permanente". Por isso, "300 quilómetros não são problema".

Esta terça-feira, no dia em que foram inauguradas duas novas áreas do hospital S. João - o espaço de acolhimento, dedicado aos doentes que vão ser internados, e a sala de espera do serviço de oftalmologia - Fernando Araújo, presidente do conselho de administração do S. João, fez questão de salientar que "mais do que olharmos para a inovação, para tecnologia, para a inteligência artificial, temos de olhar acima de tudo para as pessoas".

Já sobre a nomeação de D. Américo Aguiar como provedor do doente referiu que "é algo simbólico".

E concluiu: "D. Américo Aguiar é alguém que pode escutar, que pode ouvir, que pode transmitir o que ouve e ajudar na construção de soluções. D. Américo Aguiar simboliza esse espírito, alguém que tem esse cuidado pelas pessoas e que nos ajuda a construir as tais pontes".