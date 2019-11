Hospital S. João bate recorde de nascimentos num só dia

Hugo Silva Hoje às 11:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital de S. João, no Porto, registou um recorde de nascimentos num dia, com 17 partos em 24 horas.

Foi na última quinta-feira que a equipa do Bloco de Partos do serviço de Obstetrícia do Centro Hospitalar Universitário de S. João não teve um minuto de descanso, com 13 partos por via vaginal e 4 cesarianas programadas por indicação materno-fetal.

"O primeiro parto, do qual resultou o nascimento de uma menina da mãe Ana Rita, aconteceu às 3.06 horas. O último parto, do longo dia que se viveu no Bloco de Partos do S. João, deu-se pelas 20.40 horas, com o nascimento igualmente de uma menina da mãe Cristina Maria. É de realçar que os bebés e as mães se encontram com bom estado de saúde", esclarece o Centro Hospitalar, em comunicado.

"Este momento demonstra a capacidade que o Serviço Nacional de Saúde dispõe nas suas instituições, para dar resposta de forma capaz, com a qualidade e segurança exigidas, em nome do bem-estar das mães, recém-nascidos e acompanhantes", sublinhou Nuno Montenegro, diretor do serviço de Obstetrícia, citado no comunicado.