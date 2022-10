Hospital S. João investe 4,5 milhões em novos equipamentos

João Nogueira Hoje às 16:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital de S. João, no Porto, tem dois novos equipamentos que vão permitir a realização de procedimentos na área da radiologia de intervenção e da radioterapia, que "serão mais seguros e eficazes para o doente e para a equipa de saúde", partilhou a diretora clínica do Centro Hospitalar Universitário do São João (CHUSJ), Maria João Baptista.

Os aparelhos, que representaram um investimento de 4,5 milhões de euros, oferecem diversos benefícios aos doentes, como a adoção de procedimentos menos invasivos, a redução do internamento associado à rápida recuperação; e ao hospital, com a maior segurança e sucesso nos tratamentos, diagnósticos mais exatos e, assim, tratamentos mais diretos.

O angiógrafo de subtração digital com TAC [Tomografia Computorizada], da unidade de radiologia, "é o primeiro equipamento do género na região Norte do país", referiu a diretora clínica sobre a tecnologia que "tem como mais valia, a precisão": "É mais preciso e eficaz, porque consegue localizar exatamente onde está a lesão". O aparelho de diagnóstico e tratamento é um "dois em um", uma vez que "permite fazer vários procedimentos em simultâneo, numa única sala", garantiu Maria João Batista. "Podemos comparar em simultâneo as ecografias e um TAC por exemplo", acrescentou.

PUB

O acelerador linear [do serviço de radioterapia] é o segunda novidade do centro hospitalar, e vai permitir aos doentes oncológicos uma radioterapia mais eficaz. "O dispositivo localiza a lesão e situa exatamente o doente numa posição que permitirá a radiação mais central do tumor, evitando que sejam irradiadas as partes envolventes", explicou Maria João Batista, acrescentando que "as complicações associadas à radioterapia decrescem de uma forma substancial com o uso da tecnologia".

Segundo a diretora clínica, a cirurgia vascular, a neurorradiologia de intervenção e a radiologia de intervenção serão as três especialidades que vão passar a ser efetuadas, a partir de agora, de forma mais rápida e segura.

As inaugurações do angiógrafo de subtração digital com TAC e do acelerador linear, na manhã desta terça-feira, contaram com a presença do secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, António Cunha, e do presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Norte, Carlos Nunes.