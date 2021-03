Hospital S. João no topo da relevância em responsabilidade social

JN Hoje às 17:25 Facebook

O Hospital de S. João, no Porto, conquistou o primeiro lugar no ranking de relevância em responsabilidade social elaborado pela consultora OnStrategy. Numa lista normalmente liderada por marcas comerciais, a pandemia levou as luzes da ribalta para os hospitais.

O Hospital de S. João atingiu uma pontuação de 81,9 pontos (num máximo de 100). Em segundo lugar ficou o Hospital de Santa Maria (Lisboa), com 81,7 pontos, seguindo-se o Hospital CUF com 81,5 pontos.

"O top 5 deste ano das marcas mais relevantes em responsabilidade social conta ainda com o Hospital da Luz (81,4 pontos) e com o Hospital Lusíadas (81,1 pontos). Só depois surgem outras marcas, como a Pfizer (80,8 pontos), Fundação Champalimaud (80,6 pontos), Cruz Vermelha (80,3 pontos), Santa Casa (80,2 pontos) e Federação Portuguesa de Futebol (80 pontos)", enumera a Marketeer, que noticiou o estudo.

"Verificamos que o ano de 2020 penalizou de uma forma geral as marcas mais comerciais e colocou em destaque o setor da saúde com um conjunto de marcas que recolheram as melhores avaliações sobre a sua atuação e consequentemente sobre a reputação das mesmas na dimensão de responsabilidade social", afirmou Pedro Tavares, CEO da OnStrategy, citado pela referida publicação.

Notoriedade, admiração, relevância, confiança, preferência e recomendação foram os atributos avaliados, no âmbito do estudo anual "RepScore", efetuado de acordo com a certificação das normas ISO20671 (avaliação de estratégia e força) e ISO10668 (avaliação financeira).

Esta foi a primeira vez que marcas do setor da saúde obtiveram os melhores resultados, num estudo que abrangeu um universo de mais de 40 áreas de atividade.