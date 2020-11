Hospital S. João testa capacetes de ventilação e prepara pior cenário

Inês Schreck com Salomé Filipe Hoje às 09:30 Facebook

Profissionais do serviço estão a receber formação em técnicas diferenciadas de ventilação de doentes. Capacetes respiratórios muito usados em Itália foram "fundamentais em momentos de rutura".

Os profissionais do Serviço de Urgência do Hospital de S. João, no Porto, estão a receber formação em técnicas diferenciadas de ventilação de doentes. A decisão foi tomada numa altura em que a pressão sobre as unidades de cuidados intensivos (UCI) e enfermarias não pára de aumentar e o risco de rutura é real.