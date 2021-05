Hospital Santo António vai fazer cirurgias para mudança de sexo

Ana Correia Costa Hoje às 13:17 Facebook

É a primeira unidade pública do Norte a realizar este tipo de operação. Consulta multidisciplinar começa a funcionar em setembro.

Rui Freitas nasceu há exato meio século, num corpo de mulher em que nunca se reconheceu, e aguarda há vários anos pela cirurgia genital. É o passo que lhe falta para ver o processo de mudança de sexo concluído, e poderá dá-lo, em breve, no Hospital de Santo António, no Porto, que a partir de setembro será a primeira unidade pública do Norte a realizar cirurgias transgénero, graças à criação de consulta multidisciplinar na área.

É uma "nova resposta que congrega um conjunto de dez especialidades e que está enquadrada no âmbito da estratégia para a saúde das pessoas trans" lançada pelo Governo em 2019, disse ontem a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, durante uma visita, com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, à recém-criada unidade.