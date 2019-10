Hospital São João inaugura terceira sala de bloco operatório na Unidade de Valongo

Hoje às 19:09 Facebook

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, inaugura domingo a terceira sala do bloco operatório na Unidade de Cirurgia de Ambulatório (UCA) de Valongo, um investimento superior a um milhão de euros.

Esta nova sala do bloco operatório funciona sete dias por semana, de manhã e à tarde, referiu a unidade de saúde, em comunicado.

Nos dias úteis desenvolve atividade cirúrgica das diversas especialidades e, ao fim de semana, será utilizada para a especialidade de Oftalmologia para aumentar a produção, reduzir a lista de espera e internalizar atividade, acrescentou.

O bloco de Oftalmologia de Valongo trata cerca de 80 doentes por fim de semana e, por semana, a consulta de Oftalmologia nesta unidade atende aproximadamente 320 que vem a acrescer a toda a atividade no edifício principal do Hospital de São João, "aumentando de forma relevante a acessibilidade dos doentes a um especialista", sublinhou.

Na nota, o hospital adiantou que, além da consulta médica, há apoio de enfermagem e disponibilidade para a realização de exames complementares de diagnóstico, nomeadamente angiografia, laser e OCT (tomografia de coerência ótica).

A construção deste novo espaço teve um investimento superior a um milhão de euros em obras e equipamentos.

"O CHUSJ congratula-se com a construção de uma nova sala do bloco na UCA de Valongo que reforçará a importância deste polo no quadro assistencial do centro hospitalar, aumentando a produção e a acessibilidade, mas também como garantia de responder de forma mais eficaz e atempada às necessidades dos doentes", frisou.