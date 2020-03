Hospital São João no Porto avisa utentes com resultados negativos por SMS

JN/Agências Hoje às 17:16 Facebook

O Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, informa, a partir de hoje, os utentes com resultados negativos do teste Covid-19 por mensagem de telemóvel, adiantou.

"Esta solução inovadora liberta os recursos humanos para outras tarefas, evita erros e torna mais célere a comunicação, reduzindo a ansiedade e tranquilizando os cidadãos", referiu o presidente do conselho de administração do CHUSJ, Fernando Araújo, citado em comunicado.

Em caso de resultados negativos, o utente recebe a mensagem: "Informamos que o resultado da análise Covid-19 realizada na urgência do CHUSJ foi NEGATIVO".

Esta mensagem é enviada de forma automática ao utente, depois de o laboratório validar o resultado do exame.

"Sublinha-se que, se o resultado do teste for negativo e já se encontrar em quarentena, deve permanecer até cumprir a totalidade do período predeterminado e, se está sintomático, deve manter-se em isolamento social no domicílio até que se sinta completamente recuperado (sem sintomas respiratórios e sem febre)", aconselhou a unidade de saúde.

Na nota, o hospital explicou que quando o utente tem alta clínica do serviço de urgência é-lhe entregue informação com recomendações sobre os cuidados a ter no domicílio, no que concerne ao utente e aos conviventes.

Caso o resultado do teste seja positivo, o médico liga para o utente e avalia a abordagem clínica mais adequada à situação, salientou.

A unidade hospitalar frisou que os doentes que se mantêm no domicílio, possuindo critérios clínicos e sociais adequados, são contactados periodicamente pela equipa clínica do CHUSJ, de modo a avaliar a evolução e agendadas novas colheitas, quando for adequado, para a confirmação da sua recuperação.

Portugal registou a primeira morte de uma pessoa infetada com o novo coronavírus, anunciou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

Trata-se de um homem de 80 anos, que tinha "várias patologias associadas" e estava internado há vários dias, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, disse a ministra, que transmitiu as condolências à família e amigos.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje com o vírus da pandemia Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.