Hospital de S. João vai fazer atualizações semanais sobre obras da ala pediátrica

Adriana Castro Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O Hospital de S. João, no Porto, anunciou esta sexta-feira que irá fazer atualizações semanais durante este mês sobre o desenvolvimento das obras da ala pediátrica.

Durante o mês de novembro, o Hospital de S. João irá fazer comunicações todas as sextas-feiras sobre a evolução das obras da ala pediátrica "de forma pró-ativa e transparente, promovendo o esclarecimento sobre o seu desenvolvimento e permitindo o escrutínio público".

A montagem do estaleiro da obra começou no início de outubro e, de acordo com o centro hospitalar, ficou concluída esta semana, já com as devidas instalações elétricas e sistemas de segurança. A ordem de trabalhos para a próxima semana prevê, entre outros serviços, o "estudo e preparação das sapatas para gruas, delimitação de interiores e proteções e reuniões técnicas de obra"

Recorde-se que o estaleiro está a condicionar a circulação rodoviária dentro do Hospital de S. João, no Porto.

O hospital sublinha ainda que, paralelamente ao anúncio das atualizações semanais, estão a ser desenvolvidos processos de transferência de outros serviços clínicos em "áreas de intervenção ou áreas contíguas à obra, de forma a permitir o seu adequado desenvolvimento, nomeadamente o serviço de Imuno-hemoterapia e a Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios de Pediatria (UCIP), bem como de uma área do Serviço de Urgência Pediátrica, cuja conclusão deve ocorrer durante o mês de dezembro".

Durante a última semana, o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto avançou estar a investigar as doações para a construção da ala pediátrica do Hospital São João. Fonte do hospital explicou que a investigação em curso pretende apurar "factos ocorridos antes de 2017", relativamente "às doações para o projeto do Joãozinho e à sua utilização".