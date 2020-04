Hotéis do Porto dispensam centenas de trabalhadores

Célia Soares Hoje às 09:24 Facebook

Funcionários do ramo da hotelaria são dos mais afetados pelas consequências da pandemia. Sindicato alerta para situação de fragilidade económica de várias famílias.

"Até podiam passar a pagar menos, porque todos sabemos que estamos a viver uma situação muito difícil e que ninguém esperava. Mas o mais importante era assegurarem os postos de trabalho." É desta forma que, aos 53 anos, Arménia Ferreira reage, indignada, ao facto de ter sido informada de que o seu contrato de trabalho não será renovado.

A trabalhar há mais de um ano no Hotel Pestana Porto - A Brasileira, na Baixa do Porto, Arménia é uma das muitas pessoas que, segundo Nuno Coelho, representante do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Norte, foram atiradas para uma situação de "fragilidade económica" por causa das consequências da pandemia do novo coronavírus no ramo da hotelaria.