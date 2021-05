Hotéis requalificam edifícios sem apagar a memória do Porto

Alfredo Teixeira Hoje às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Várias unidades hoteleiras incorporam nos respetivos projetos vestígios do passado ou peças deixadas pelo inquilino anterior.

São raros os exemplos, mas os que existem pautam pela diferença. Requalificações que não ficaram pela demolição total e pelo apagar da memória. Manter elementos arqueológicos, paredes revestidas a frescos ou utilizar materiais que pertenciam ao inquilino anterior para decorar o novo espaço é uma tendência cada vez mais comum e visível nos processos de renovação urbana que prosseguem no Porto. São sobretudo as novas unidades hoteleiras que surpreendem os clientes com estas "pequenas viagens ao passado".

Papelaria e hotel