Hotel com 160 quartos e parque urbano vão mudar zona da Lapa

Sónia Pereira Santos Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O grupo Mercan e 160 investidores internacionais estão a desenvolver um projeto hoteleiro na Lapa, bairro histórico do Porto, num investimento de 56 milhões de euros.

O Renaissance Park Hotel - Porto, cuja construção arrancou no início do ano, integra um plano mais vasto para aquela zona da cidade, que inclui um parque urbano de 14.600 metros quadrados.

Segundo Jordi Vilanova, vice-presidente do grupo Mercan, os investidores adquiriram um lote com 22.787 metros quadrados, dos quais 17.700 foram cedidos à cidade para a edificação do parque urbano da Lapa e de infraestruturas públicas. A cedência foi a título de contrapartidas pelo licenciamento do projeto.

O responsável sublinha que os projetos do grupo Mercan conjugam "o investimento estrangeiro, com a criação de emprego, o estímulo do turismo e o desenvolvimento local e nacional", sendo que no caso do Porto "vai ainda mais longe no impacto positivo".

Como revela, o novo hotel "só é possível porque houve 160 investidores internacionais que via Vistos Gold apostaram nele, tornando-se coproprietários, e aceitando desde logo ceder a grande maioria do terreno adquirido à cidade". Os investidores são na sua maioria provenientes dos Estados Unidos e da Ásia.

Ler mais em "Dinheiro Vivo"