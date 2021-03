Hotel constrói sala de teatro e homenageia "Modestos"

Miguel Amorim Hoje às 14:18 Facebook

A fachada dos "Modestos", histórica companhia teatral do Porto, está a ser recolocada na íntegra na sua antiga sede, na Rua de Gonçalo Cristóvão. Faz parte do Oporto Story Hotel, de cinco estrelas e a ser construído, com conclusão agendada para o terceiro trimestre e a abertura prevista para o próximo ano.

Mas para fazer jus ao mundo do espetáculo e às memórias do local, o edifício contará também com uma sala de teatro, com palco, camarins e camarotes. "Será um ex-líbris do hotel e da cidade", confia o proprietário Joaquim Palminha, calculando em 25 milhões de euros o montante do investimento total.

O grupo "Modestos" foi uma escola de atores, nomeadamente para António Reis, que chegou a integrar a direção. De modo embrionário, a companhia terá nascido numa loja na Rua do Almada, com a representação da peça "Os sinos de Bonneville". Em 1908, mais amadurecida, fixou-se em Gonçalo Cristóvão e ali permaneceu até terminar a atividade na década de 80.