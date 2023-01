Hotel de quatro estrelas dá brilho e nova vida à antiga sede do F. C. Porto

Há um hotel novo na cidade. Nos Aliados e com caraterísticas especiais. Logo à entrada, por trás do balcão da receção, há uma escultura com o célebre calcanhar de Madjer, que deu início à histórica reviravolta que conduziu à vitória na Taça dos Campeões Europeus, em Viena (1987).

A ligação ao F. C. Porto é imediata. Mas antes mesmo de entrar no prédio de cinco andares, basta olhar de fora e puxar pela memória para lembrar que ali funcionou a antiga sede do F. C. Porto. Hoje é um hotel. Pinto da Costa já o visitou e gostou. O Axis Porto Club abriu portas no último dia de 2022 e tem a inauguração oficial, com a presença do presidente do F. C. Porto, marcada para o dia 2 de fevereiro.

A unidade é de quatro estrelas e prima pelo requinte. Lá dentro tudo cheira a novo, mas a história não se apaga. A fachada exterior foi mantida. O grupo hoteleiro Axis firmou um contrato de arrendamento com o F. C. Porto, que é proprietário do prédio. Os dragões instalaram-se pela primeira vez no número 325 dos Aliados em 1933, para alugar um piso, onde passaram a funcionar os serviços da sede e da secretaria. Com o imóvel, os portistas foram mantendo, ao longo dos tempos, uma relação simbólica e afetiva. Houve homenagens a atletas e a equipas. Na varanda, foram vitoriados campeões.