Hotel e edifício com 60 apartamentos na Rua 5 de Outubro

Projetos distintos seguem em simultâneo na zona da Boavista, no Porto. Demolidas casas dos anos 1920 e 1930.

Oito casas unifamiliares construídas nas décadas de 20 e 30 do século passado e que há muito se encontravam devolutas, na Rua 5 de Outubro, no Porto, foram demolidas. No local, vai nascer um edifício destinado maioritariamente à habitação, "estando prevista a construção de 60 fogos e de sete frações destinadas a comércio ou serviços", esclareceu, ao JN, fonte da Câmara do Porto.

Do outro lado da rua, ao lado da bomba de gasolina, e na proximidade do viaduto de Pedro Hispano, também houve demolições. Para este local, onde chegaram a funcionar duas agências imobiliárias, encontra-se aprovado "um projeto para construção de um edifício destinado a uma unidade hoteleira", explicou a mesma fonte municipal, acrescentando que o facto de as demolições terem ocorrido "em simultâneo" foi "apenas coincidência".