Hotel no Porto tem robôs que levam comida aos quartos

Hoje às 13:30

No Yotel, o telemóvel serve para fazer "check-in" e usar como chave. Cliente escolhe cor da luz do alojamento.

Yolinda e Yogiro. São robôs e duas das maiores atrações do Yotel, uma unidade hoteleira recém-inaugurada na Rua de Gonçalo Cristóvão, no Porto, que usa a tecnologia para puxar dos galões.

Yolinda, com vistosas pestanas, representa o género feminino. Faz parceria com Yogiro e ambos tratam de dar as boas-vindas. Passeiam-se pelo piso térreo, são bilingues (falam português e inglês) e até cantam. Mas a novidade é que sobem a cada um dos nove pisos do hotel e satisfazem os pedidos dos hóspedes. Levam consigo uma bebida, um doce, uma sande ou uma toalha extra. Chegados ao destino, telefonam para o quarto e esperam à porta, prontos para entregarem a encomenda.