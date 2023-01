ICBAS homenageia Corália Vicente

JN Hoje às 12:04 Facebook

Twitter

Partilhar

O ICBAS - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, do Porto, vai promover uma homenagem póstuma a Corália Vicente, presidente do Conselho Diretivo d a instituição entre 1992 e 2004. A sessão está marcada para a tarde desta sexta-feira, dia em que a professora catedrática daria a sua Última Lição.

A ministra do Ensino Superior, Elvira Fortunato, o reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira e o médico e escritor João Luís Barreto Guimarães, entre outras personalidades, marcarão presença na sessão, no ICBAS, com início marcado para as 16 horas.

No final da cerimónia, pelas 17.30 horas, será descerrado um acrílico de homenagem e realizada uma visita à exposição fotográfica "És, foste, serás: perenizando Corália Vicente".



Corália Vicente nasceu em Coimbra, em 1953. Licenciou-se em Matemática - Ramo Matemática Aplicada, pela Faculdade de Ciências do Porto, em 1976, completando a sua formação académica na Universidade de Warwick (Reino Unido), pela qual era mestre em Matemática (1979) e MPhil em Business Studies (1986), com equivalência ao grau de doutora em Ciências Biomédicas pelo ICBAS (1987).

PUB

Presidiu ao Conselho Diretivo do ICBAS entre 1992 e 2004, tendo estado "na criação do curso de Medicina Veterinária, bem como dos programas de mestrado e doutoramento em Ciências de Enfermagem, de cujo programa foi diretora".

Der acordo com a sua nota biográfica, também "trabalhou no aperfeiçoamento da cooperação entre o ICBAS e o Hospital Geral de Santo António, com ênfase no curso de Medicina".



"Corália Vicente assumiu um papel decisivo no crescimento da oferta formativa e da investigação científica do Instituto. Até à data da sua morte, 9 de março de 2022, desempenhava as funções de presidente do Conselho Pedagógico, membro do Conselho de Representantes e do Conselho Científico do ICBAS, e integrava o Senado da Universidade do Porto", acrescenta o texto.