ICBAS reabilita edifício histórico no próximo ano

Marisa Silva Hoje às 13:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O imóvel junto ao Hospital de Santo António, no Porto, terá centro de simulação. Todos os cursos do instituto tiveram a melhor média a nível nacional.

É a única faculdade do país cujos cursos têm todos a melhor média a nível nacional e não lhe faltam trunfos na manga para continuar a crescer. Entre o projeto do hospital veterinário, o processo de acreditação europeia do curso de Medicina Veterinária e as parcerias com centros de investigação e hospitais, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) prepara-se para reabilitar o seu histórico edifício junto ao Hospital de Santo António, no Porto. Uma vontade que deverá passar do papel para o terreno no próximo ano.

Durante o período de execução da obra, estimado entre os dois e os dois anos e meio, as aulas (teóricas e teorico-práticas do mestrado integrado de Medicina) passarão a ser dadas em contentores, instalados junto ao edifício partilhado pelo ICBAS e pela Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, ao lado do Palácio de Cristal. Um dos pisos do imóvel renovado, com cerca de 400 m2, irá acolher um centro de simulação. É um complemento virtual à formação dos alunos.