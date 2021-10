JN Hoje às 21:00 Facebook

Uma mulher de 80 anos ficou ferida com gravidade, esta terça-feira à noite, na sequência do atropelamento por um motociclo, na Avenida da Boavista, no Porto.

A vítima foi transportada para o Hospital de Santo António, no Porto.

O INEM esteve no local com uma viatura médica de emergência e reanimação, duas ambulâncias e um motociclo.