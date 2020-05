Célia Soares Hoje às 14:22 Facebook

Um incêndio numa habitação causou, ao início da tarde deste domingo, a morte de uma mulher de cerca de 70 anos na Rua da Glória, em Cedofeita, no Porto.

Segundo informações do CDOS, o alerta para a ocorrência foi dado às 13.09 horas.

No local, estão os Sapadores do Porto, a PSP e a VMER do Hospital de S. João.