Idoso atropelado pelo metro e projetado 14 metros em Rio Tinto

Um acidente ocorrido esta tarde de sexta-feira, na estação da Venda Nova, causou ferimentos graves num homem de 80 anos.

A travessia pedonal da estação de metro da Venda Nova, em Rio Tinto, foi o local onde se verificou o acidente, em circunstâncias não apuradas.

Na sequência do embate da composição do metro, o homem foi projetado 14 metros, sofreu múltiplas fraturas e traumatismo crânio-encefálico.

Foi socorrido pelos Bombeiros da Areosa-Rio Tinto, estabilizado no local e conduzido numa ambulância de emergência e reanimação do Hospital de S. João ao Hospital de Santo António, no Porto, onde deu entrada em estado considerado muito grave.