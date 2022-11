Idoso vive acamado num prédio sem telhas e em risco no Porto

Hoje às 18:29 Facebook

Filhos de inquilino, com contrato vitalício, acusam senhorio de estar a "pressionar" o pai para sair. Dono diz que já lhe quis atribuir outra casa.

No centro do Porto, na Rua de Camões, um homem de 89 anos, que está acamado, vive com uma filha num prédio em risco de ruína. Sem nunca ter sofrido obras de reabilitação, o andar de cima, devoluto, tem escoras em quase todas as divisões e o chão não está seguro. Já na casa de Lázaro Peixoto, no primeiro andar, chove como na rua, desde que em setembro foram retiradas as telhas do edifício e colocada uma lona como cobertura. Os filhos do idoso, que tem contrato vitalício, acreditam que "é uma forma do senhorio os pressionar a sair".

Contactado o proprietário do imóvel, Aníbal Teixeira contou ao JN que foi "obrigado pela Câmara a fazer obras" e "até foi montado um andaime para ser colocado um telhado novo". Mas "o empreiteiro acabou por abandonar os trabalhos, alegando não haver condições de segurança por o prédio estar em ruínas".