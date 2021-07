Idosos ao espelho na peça de teatro "Quem sou eu?"

Alfredo Teixeira Hoje às 14:10 Facebook

Doze idosos que participam no projeto nunca se cruzaram antes, apesar de viverem todos na zona de Campanhã. Têm entre 70 e 88 anos.

Viveram quase sempre na mesma zona da cidade, mas nunca se conheceram. A cidade é grande e a vida destes 12 idosos nunca se cruzaram. É o teatro que agora os coloca frente a frente a questionar: quem sou eu? Um projeto de expressão artística com marionetas que serve de veículo de desenvolvimento físico, cognitivo e também de inclusão prestado na Associação das Escolas Jesus, Maria, José do Monte Pedral pelo Teatro de Marionetas do Porto.

Têm entre 70 e 88 anos e muitos já tinham feito teatro. Uns quando andaram na escola, outros mais tarde, em grupos amadores. É o caso de Adelaide que, apesar de modista, foi representando num grupo de bairro do Porto. Recorda êxitos como a comédia "Ressonar é dormir" ou o drama "Pena de morte". Tinha na altura 34 anos. Hoje tem 82 e é utente do centro comunitário Casa Jesus, Maria, José do Monte Pedral, criado a partir da adaptação e restauro de antigas instalações escolares, sendo um espaço multifuncional e multidisciplinar com cerca de mil e duzentos metros quadrados e com valências de centro de dia, serviço de apoio domiciliário, cantina social e incubadora social.